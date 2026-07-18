Brände

Mehr als 800 Heuballen brennen – Löschen nicht möglich

Großeinsatz bei St. Leon-Rot: Mehr als 800 Heuballen stehen in Flammen. Warum das Feuer nicht gelöscht werden kann und was die Einsatzkräfte stattdessen unternehmen.

Mehr als 800 Heuballen sind in Flammen aufgegangen. (Symbolbild) Foto: --/5vision Media /dpa
Mehr als 800 Heuballen sind in Flammen aufgegangen. (Symbolbild)

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Mehr als 800 gelagerte Heuballen sind auf einem Feld bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wie das Feuer ausbrechen konnte. 

Demnach wurden die Einsatzkräfte am Freitagabend über den Brand informiert. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Löschen aufgrund der großen Menge nicht möglich, weshalb die Ballen jetzt kontrolliert abbrennen. 

Das Feuer soll die Einsatzkräfte voraussichtlich noch bis zum Mittag beschäftigen. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen fünfstelligen Bereich. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

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