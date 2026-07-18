Mehr als 800 Heuballen brennen – Löschen nicht möglich

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Mehr als 800 gelagerte Heuballen sind auf einem Feld bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wie das Feuer ausbrechen konnte.

Demnach wurden die Einsatzkräfte am Freitagabend über den Brand informiert. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Löschen aufgrund der großen Menge nicht möglich, weshalb die Ballen jetzt kontrolliert abbrennen.

Das Feuer soll die Einsatzkräfte voraussichtlich noch bis zum Mittag beschäftigen. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen fünfstelligen Bereich. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.