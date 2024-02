Mehr als eine Million Notrufe über die «112» in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Anders als der Polizeinotruf «110» ist die «112» EU-weit erreichbar - und das schon seit 2008. Auch ohne Handy-Empfang finden Menschen über den Notruf Hilfe bei Feuerwehr und Rettungsdiensten. Mit einem eigenen Aktionstag - passend am 11. Februar - will die EU die «112» europaweit bekannter machen.

In Hessen gehen pro Jahr rund 1,2 Millionen Notrufe über die «112» in den Leitstellen ein, wie das hessische Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Missbräuchliche Anrufe über die Nummer kämen zwar vor, «allerdings ist ein Notruf ohne SIM-Karte im Mobiltelefon nicht mehr möglich», wie ein Sprecher des Ministeriums erklärte. Seit 2009 gilt die entsprechende Änderung. So können etwa Scherzanrufe deutlich einfacher von der Polizei verfolgt werden, wodurch die Zahl solcher Fälle stark gesunken ist. Nicht notwendige Anrufe überlasten laut Ministerium unter Umständen das System und gefährden so das Leben anderer Menschen.