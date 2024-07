Mehr als jede zehnte S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet zu spät

Hofheim (dpa) - In ihrem Bemühen um mehr Pünktlichkeit kommt die S-Bahn Rhein-Main nicht vom Fleck. Die Pünktlichkeitsquote liege im laufenden Jahr bisher bei rund 88 Prozent, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf Nachfrage mit Stand Ende Juni mit. Dies bedeutet, dass im Schnitt von 100 Bahnen 12 ihr Ziel nicht zur vorgesehenen Zeit erreichten. Als verspätet gelten in der Regel Züge, die mindestens sechs Minuten überfällig sind. Die Quote von 88 Prozent entspreche dem Wert des Vorjahreszeitraums, erklärte der RMV.