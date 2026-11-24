Mehr Bedarf als Kita-Plätze für Kleinkinder in Hessen
Nicht alle Familien waren 2025 bei der Suche nach einem Kita-Platz für ihre Kleinkinder erfolgreich. Laut einer Befragung fehlen in Hessen anteilig mehr Plätze als im deutschlandweiten Durchschnitt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund jede fünfte Familie mit Kleinkindern hat 2025 in Hessen trotz Bedarfs keinen Kita-Platz bekommen. Das geht aus dem «Kita-Gap-Portal» hervor, das vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) und dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) aufgelegt wird. Das Portal zeigt auf Basis von Elternbefragungen die Betreuungslücke in Deutschland und den einzelnen Bundesländern. In Hessen wurden rund 440 Familien befragt.
In Hessen fehlen damit verhältnismäßig mehr Betreuungsplätze für Ein- und Zweijährige als im deutschlandweiten Durchschnitt. Bundesweit hat rund jede sechste Familie keinen Kita-Platz gefunden, obwohl sie diesen benötigt hätten. Es gibt jedoch große regionale Unterschiede. In Westdeutschland haben im Schnitt 18 Prozent der Familien mit Kleinkindern trotz Bedarfs keinen Kita-Platz erhalten. In Ostdeutschland waren es im Schnitt sechs Prozent. Deutschlandweit wurden 7.284 Familien befragt.
Vor allem Kinder, die laut BiB besonders von früher Bildung, Betreuung und Erziehung profitieren würden, bekämen häufig keinen Platz. Das BiB hebt dabei armutsgefährdete Familien, Familien mit Migrationshintergrund und Eltern ohne akademischen Abschluss hervor. Von den 51 in Hessen befragten armutsgefährdeten Familien haben 36 Prozent keinen Kita-Platz gefunden. Laut BiB waren sie anteilig am stärksten von dem Mangel betroffen.