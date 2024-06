Mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst ist in Hessen gestiegen. 2023 lag sie bei 328.385 Frauen und Männern. Das waren 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Unter den Beschäftigten waren 120.015 Beamte (36,5 Prozent) und 208.370 Angestellte (63,5 Prozent).