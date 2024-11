Mehr Bewerbungen für Stellen in Steuerverwaltung

Wiesbaden (da/lhe) - Die Zahl der Bewerbungen für Stellen in der hessischen Steuerverwaltung sowohl im gehobenen als auch im mittleren Dienst hat sich nach Angaben des Finanzministeriums in der diesjährigen Einstellungskampagne im Vergleich zum Vorjahr «nennenswert verbessert». Genaue Zahlen nennt das Ministerium auf Anfrage aus der oppositionellen FDP-Landtagsfraktion nicht. Doch seien in der Kampagne zum Stichtag 1. August 2024 trotz des umkämpften Arbeits- und Ausbildungsmarktes «deutlich mehr Bewerbungen verzeichnet worden».