Mehr Flüge pro Woche: Frankfurter Winterflugplan gewachsen

Frankfurt/Main (dpa) - Das Angebot am größten deutschen Flughafen in Frankfurt legt im kommenden Winter zu. In den kommenden fünf Monaten sind durchschnittlich 3759 Abflüge von Passagiermaschinen in der Woche geplant, wie der Betreiber Fraport am Mittwoch mitteilte. Das sind rund 16 Prozent mehr als im Vorjahr, so dass der Wert aus dem Winter 2019/2020 annähernd wieder erreicht wurde. Im März 2020 war der internationale Flugverkehr in Folge der Corona-Pandemie abrupt zusammengebrochen.