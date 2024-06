Mehr Geld für Beschäftigte im Gastgewerbe

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die etwa 90.000 Beschäftigten in Hotels und Gaststätten in Hessen bekommen mehr Geld. Zum 1. Juli 2024 werden die tariflichen Entgelte um 5,7 Prozent erhöht, wie der Hotel- und Gastronomieverband Dehoga Hessen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Vom 1. März 2025 an gibt es weitere 6,4 Prozent mehr für alle Tarifgruppen. Das sei nach etwa zweimonatigen Verhandlungen mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vereinbart worden. Die NGG-Südwest bestätigte auf Anfrage die Angaben der Arbeitgeber.