Mehr Hautkrebs-Fälle: Versicherung mahnt Vorsorge an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Hautkrebserkrankungen in Hessen hat in den vergangenen zehn Jahren zugenommen. 2022 erhielten etwa 177.700 Menschen in Hessen die Diagnose Hautkrebs, erklärt die Krankenkasse Barmer, die anonymisierte Daten ihrer Versicherten auf die Gesamtbevölkerung hochrechnete. Dies entspreche 2,8 Prozent der Bevölkerung in Hessen. Zehn Jahre zuvor waren es noch 2,3 Prozent gewesen.