Mehr Kaufkraft für Arbeitnehmer – Reallöhne legen weiter zu
Die Verdienste sind in Hessen stärker gestiegen als die Preise. Um wie viel? Wie sieht die längerfristige Entwicklung aus?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Arbeitnehmer haben im vergangenen Jahr höhere Reallöhne bekommen. Sie hatten also nach Abzug der Teuerung mehr Kaufkraft. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden stiegen die Bruttolöhne 2025 nominal um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Weil zugleich die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent anzogen, ergab sich nach den Berechnungen der Statistiker mit Rundungen ein Reallohnzuwachs von 1,8 Prozent für das Gesamtjahr. Dies war der dritte Anstieg der Reallöhne im Vergleich zum Vorjahr in Folge in Hessen.
Frühere Einbrüche bei Reallöhnen
In früheren Jahren hatte es in der Corona-Zeit und nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine bundesweit erhebliche Einbrüche bei den Reallöhnen gegeben.
Entgeltexperte Malte Lübker von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sieht daher in Deutschland trotz der «erfreulichen» Lohnentwicklung 2025 und 2024 weiteren Nachholbedarf: «Der Reallohnindex steht immer noch knapp unter dem Niveau von 2019 – die Verluste durch die zwischenzeitlich hohe Inflation sind also noch nicht vollständig ausgeglichen.»
Dem vergleichsweise hohen Reallohnzuwachs in Deutschland stehe kein nennenswerter Anstieg der Arbeitsproduktivität gegenüber, kommentierte der Arbeitsmarkt-Experte Dominik Groll vom Kiel Institut für Weltwirtschaft.