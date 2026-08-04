Regeln für KI im Online-Handel

Mehr Kontrolle für KI-Agenten: Ministerin mahnt EU-Regeln an

KI-Agenten können im Alltag helfen, aber Aufgaben auch falsch verstehen und dann teuer werden. Welchen Schutz für Verbraucher die zuständige Ministerin verlangt.

Die Politik mahnt klare Regeln für KI-Assistenten auch für den Online-Handel an. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Die Politik mahnt klare Regeln für KI-Assistenten auch für den Online-Handel an. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Künstliche Intelligenz soll den Alltag erleichtern - aber nicht selbst über Geld und Verträge entscheiden. Deshalb spricht sich die für den Verbraucherschutz zuständige Bauministerin Theresa Schopper (Grüne) für verbindliche Regeln für sogenannte KI-Assistenten aus, bevor diese massenhaft zum Einsatz kommen. «Es muss Haltelinien und Leitplanken geben, dass der Mensch der Herr des Verfahrens bleibt,» sagte die Grünen-Politikerin in Stuttgart. Der Rechtsrahmen müsse am besten auf EU-Ebene geregelt werden. Das müsse schnell passieren, weil die Technik sicherlich sehr schnell den Alltag der Menschen noch intensiver beeinflussen könnte.

Schopper forderte die Regeln für KI-Agenten, die Verbraucher beim Einkaufen, Buchen oder Organisieren unterstützen. «Der Agent darf weder direkt manipulieren noch selbst manipulierbar sein. Zudem muss eine klare Kennzeichnung von KI-Entscheidungen erfolgen.» Es müsse auch die Möglichkeit geben, dass man Grenzen formulieren könne, wie viel Geld man ausgeben wolle.

Verbraucher müssen Preislimit selbst festlegen

Problematisch wird es nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums etwa, wenn der Agent eine Aufgabe falsch versteht, ein gesetztes Preislimit überschreitet oder eine kostenpflichtige Buchung auslöst, die so nicht gewollt war. Auch manipulierte Inhalte könnten zum Risiko werden: In einer Webseite, einem Dokument oder einer E-Mail könnten versteckte Anweisungen enthalten sein. Der Agent könnte diese als Auftrag verstehen und etwa Daten weiterleiten, Nachrichten versenden oder eine Bestellung auslösen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Damit ein Agent selbstständig handeln kann, braucht er häufig Zugriff auf E-Mails, Kalender, Dateien, Kundenkonten oder Zahlungsdienste, wie das Ministerium weiter mitteilte. Je mehr Rechte er erhalte, desto größer sei das Risiko von Datenmissbrauch, Fehlentscheidungen und Kontrollverlust. Außerdem mahnte Schopper: «Es muss künftig einen eindeutig und gut lesbaren Button geben, damit der Verbraucher merkt, dass er jetzt eine kostenpflichtige Aktion auslöst.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kreise: Schopper wird neue Wohnungsbauministerin
Grünen-Politikerin

Kreise: Schopper wird neue Wohnungsbauministerin

Wechsel vom Kultus- ins Bauministerium: Theresa Schopper soll Parteikreisen zufolge auch künftig Teil der Landesregierung in Baden-Württemberg sein. Aber mit einer neuen Aufgabe.

11.05.2026

Neues G9 startet – Schopper hofft auf mehr Abiturienten
Schulbeginn

Neues G9 startet – Schopper hofft auf mehr Abiturienten

Handy, Tablet, Fake News: Im neuen G9 lernen Fünftklässler nicht nur Mathe, sondern auch, wie sie digitale Fallen erkennen. Was Kultusministerin Theresa Schopper noch vom Schuljahr erwartet.

08.09.2025

Weniger Smartphones an Schulen - Richtig oder falsch?
Bildung

Weniger Smartphones an Schulen - Richtig oder falsch?

Tiktok auf dem Pausenhof und heimliche Chat-Nachrichten unter der Schulbank - das will das Land künftig mit strengeren Smartphone-Regeln verhindern. Was spricht dafür und was dagegen?

20.03.2025

Ministerin stößt Debatte über Handynutzung an Schulen an
Bildung

Ministerin stößt Debatte über Handynutzung an Schulen an

Fast jeder Schüler dürfte inzwischen ein Handy in der Tasche haben. Was Schüler mit den Geräten machen dürfen, ist je nach Schule unterschiedlich. Die Kultusministerin will nun strengere Regeln.

19.03.2025

Turn-Skandal: Ministerin fordert Expertenrat zur Aufklärung
Missbrauchsvorwürfe im Turnen

Turn-Skandal: Ministerin fordert Expertenrat zur Aufklärung

Der Sportausschuss des Landtages Baden-Württemberg spart nicht mit Kritik an der Einsetzung einer Kanzlei zur Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen im Turnen. Die Ministerin hat eine klare Forderung.

13.02.2025