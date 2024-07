Mehr letzte Wünsche wären möglich

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Noch einmal ins Fußballstadion, ans Meer oder in ein Musical - der «Wünschewagen» erfüllt letzte Wünsche todkranker Menschen. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der diesen Service anbietet, könnte mehr Sterbenden besondere Erlebnisse ermöglichen - die Kapazitäten würden nicht ausgeschöpft, berichteten die Koordinatorinnen für Nordhessen und das Rhein-Main-Gebiet der Deutschen Presse-Agentur.

Der Wünschewagen ist im Rhein-Main-Gebiet seit 2017 unterwegs. 2019 kam ein zweiter in Nordhessen dazu. Kürzlich schaffte der ASB dank einer Spende zwei speziell angepasste Begleitfahrzeuge an. In ihnen ist Platz für Material und Gepäck, zum Beispiel für einen elektrischen Pflegerollstuhl, der für die Fortbewegung vor Ort benötigt wird.