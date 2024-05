Mehr Menschen in Hessen bekommen Migräne-Diagnose

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Zahl der Migräne-Diagnosen in Hessen ist gestiegen. 2021 erhielten etwa 37 von 1000 Menschen in Hessen eine Migräne-Diagnose, wie die Barmer Landesvertretung Hessen am Mittwoch mitteilte. Das sind fast neun Prozent mehr als 2018. Die Zahlen wurden im Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung veröffentlicht. Frauen sind demnach mit 57 je 1000 Personen deutlich häufiger betroffen als Männer (17 je 1000). Besonders oft betroffen ist die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen mit 53 je 1000 Menschen.