Mehr Miethaushalte als Eigentümerhaushalte in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Von den insgesamt 2,9 Millionen hessischen Haushalten wohnten im Jahr 2022 rund 1,7 Millionen zur Miete. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, gab es 1,2 Millionen Eigentümerhaushalte. Diese Ergebnisse basieren auf dem Mikrozensus, mit dem seit 1957 jährlich die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Bevölkerung untersucht werden. Demnach hat die hessische Bevölkerung im Jahr 2022 in durchschnittlich 3,7 Wohnräumen je Haushalt gewohnt.