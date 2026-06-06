Organspenden

Mehr Organspender in Hessen

In Hessen wurden von Januar bis Mai mehr Organspender registriert als im Vorjahr. Was die aktuellen Zahlen zum Tag der Organspende zeigen.

Wer sich dafür entscheidet, Organspender zu werden, kann dies mit einem Ausweis dokumentieren. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Wer sich dafür entscheidet, Organspender zu werden, kann dies mit einem Ausweis dokumentieren. (Archivbild)

Frankfurt/Mainz (dpa/lhe) - In Hessen ist die Zahl der Organspender in den ersten fünf Monaten des Jahres gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) zum Tag der Organspende an diesem Samstag mitteilte, wurden von Januar bis Mai 30 Organspender in dem Bundesland registriert und damit 4 mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 

Erfasst sind in der Statistik nur Spender, denen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe in einer der Kliniken in dem Bundesland entnommen wurden, die dann bundesweit oder auch im Ausland transplantiert wurden. Gespendet wurden in Hessen in den ersten fünf Monaten 95 Organe, 27 mehr als von Januar bis Mai 2025. 

Hessen kommt im bundesweiten Vergleich auf 11,6 Spender pro eine Million Einwohner. Bundesweit liegt dieser Wert bei 13,1.

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