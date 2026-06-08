Mehr Sicherheit für Zugbegleiter: Bahn präsentiert Projekte
Die Bahn sucht Wege, um ihr Zugpersonal besser vor Übergriffen zu schützen, etwa durch Angebote zu Selbstbehauptungsschulungen und das Tragen von Bodycams. Nun werden erste Ergebnisse präsentiert.
Frankfurt/Main (dpa) - Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter Anfang Februar in einer Regionalbahn in der Westpfalz bei einer Ticketkontrolle sorgte bundesweit für Entsetzen. Seitdem setzt die Bahn auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für das Zugpersonal und Fahrgäste.
Am Montag (ab 10 Uhr) will die Bahn in Frankfurt am Main Ergebnisse erster Pilotprojekte bei DB Regio vorstellen. So soll es etwa Einblicke in das Training von Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern geben, die zum Umgang mit Bodycams und in Selbstbehauptung geschult werden.