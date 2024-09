Mehr Strafverfahren am Landgericht Fulda eingegangen

Fulda (dpa/lhe) - Am Landgericht Fulda ist die Zahl der eingegangenen Strafrechtsverfahren im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 deutlich gestiegen. Nach Angaben des Gerichts erhöhte sich die Zahl von 33 auf 42. Zugleich stieg aber auch die Zahl der erledigten Strafsachen von 30 auf 40. Dabei habe sich der Personalaufbau in der hessischen Gerichtsbarkeit «segensreich» ausgewirkt, der am Fuldaer Landgericht die Schaffung einer weiteren Strafkammer ermöglicht habe, sagte Gerichtspräsident Jochen Müller.