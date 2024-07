Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen ist deutlich mehr Strom durch Windkraft erzeugt worden. 2023 habe das Plus im Vergleich zum Vorjahr 33,1 Prozent betragen, teilt das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit. Bei Photovoltaik-Anlagen gab es nur ein kleines Plus von 0,6 Prozent. Die Stromerzeugung aus Biomasse und anderen erneuerbaren Energien sank deutlich um 11,5 Prozent.