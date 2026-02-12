Mehr Unfälle am Freitag, den 13. in Baden-Württemberg
Freitag, der 13. – Mythos oder echtes Risiko? Wie sich der «Unglückstag» auf die Verkehrsunfallzahlen im Land auswirkt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Am Freitag, den 13. passieren laut Statistik durchschnittlich die meisten Verkehrsunfälle in Baden-Württemberg. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, kam es in den vergangenen dreizehn Jahren an diesen «Unglückstagen» im Durchschnitt zu mehr Unfällen im Bundesland – auch im Vergleich zu normalen Freitagen, an denen es laut den Datenexperten im Vergleich zu den anderen Wochentagen häufiger kracht.
An jedem Freitag, den 13., den es von 2012 bis 2024 genau 24 Mal gab, passierten laut Statistik im Durchschnitt 166 Unfälle. An anderen Freitagen waren es im Schnitt 152 Unfälle. An den übrigen Wochentagen ist die Zahl mit 133 Unfällen geringer.
Laut Statistischem Landesamt kann es einen Freitag, den 13. maximal dreimal im Jahr geben – dieses Jahr ist das an diesem Freitag sowie im März und im November der Fall.