Mehr Unternehmen in Baden-Württemberg beantragen Insolvenz

Die Zahl der Insolvenzanträge von Unternehmen ist 2025 gestiegen. Besonders eine Branche ist betroffen. Und auch die Privatinsolvenzen steigen.

Unternehmensinsolvenzen in Baden-Württemberg: Das Baugewerbe ist Spitzenreiter. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Unternehmensinsolvenzen in Baden-Württemberg: Das Baugewerbe ist Spitzenreiter. (Symbolbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Die maue Wirtschaftslage macht sich auch bei den Firmenpleiten im Südwesten bemerkbar. Im vergangenen Jahr beantragten 2.706 Unternehmen Insolvenz bei den Amtsgerichten in Baden-Württemberg, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart nach Aus­wertung der neuesten Ergebnisse der Insolvenzstatistik mitteilte. Das seien 261 Insolvenzverfahren oder rund elf Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Baugewerbe stark betroffen

Unter allen Wirtschaftsbereichen seien im Baugewerbe die meisten Insolvenzen beantragt worden (459). Im Handel seien es 384 Anträge gewesen.

Auch die Privatinsolvenzen nahmen der Statistik zufolge zu. 12.222 Privatschuldner hätten 2025 die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, hieß es laut Mitteilung. Das seien 12,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger summierten sich insgesamt auf fast fünf Milliarden Euro, teilten die Statistiker mit.

