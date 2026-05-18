Mehr Unternehmen rechnen mit schlechteren Geschäften

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr Unternehmen als noch zum Jahresbeginn rechnen laut einer Umfrage damit, dass sich ihre Geschäfte in den kommenden zwölf Monaten verschlechtern werden. 28 Prozent der befragten Firmen erwarteten eine Verschlechterung, das entspricht sieben Prozentpunkten mehr als zum Jahresbeginn, wie aus einer Umfrage des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK) in Stuttgart hervorgeht. 17 Prozent der Befragten rechneten demnach mit besseren Geschäften - ein Rückgang von zwei Prozentpunkten.

An der Umfrage nahmen laut BWIHK mehr als 3.600 Unternehmen aller Größen und Branchen aus Baden-Württemberg teil. Befragt worden seien sie zwischen dem 13. April und 4. Mai.

Als größte Geschäftsrisiken nannten die Unternehmen laut BWIHK die Inlandsnachfrage, Kosten für Energie, Arbeit und Rohstoffe sowie geopolitische Spannungen. Vor allem die Energie- und Rohstoffkosten seien deutlich häufiger als zuletzt genannt worden, hieß es laut Mitteilung.

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BWIHK: «Die Wirtschaft steht weiter unter massivem Druck»

«Die Wirtschaft steht weiter unter massivem Druck», sagte BWIHK-Vizepräsident Claus Paal laut Mitteilung. Die neue Landesregierung habe das erkannt und dem Thema Wirtschaft im Koalitionsvertrag oberste Priorität gegeben. Für die Unternehmen komme es jetzt aber vor allem auf die Geschwindigkeit an. «Es zählt, was möglichst schnell in den Betrieben ankommt», sagte Paal.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa BWIHK-Vizepräsident Claus Paal: «Es zählt, was möglichst schnell in den Betrieben ankommt.» (Archivbild)

Neben dem Bürokratieabbau müsse die neue Landesregierung vor allem beim Netz- und Kapazitätsausbau sowie bei Planungs- und Genehmigungsverfahren Tempo machen. Auch steuerliche Entlastungen und bessere Investitionsbedingungen seien dringend notwendig.