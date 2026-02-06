Mehr Ziele, mehr Flüge – Flughafen Friedrichshafen wächst

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Der Bodensee-Airport hat 2025 deutlich mehr Reisende gezählt als im Vorjahr. Mehr als eine Viertelmillion Passagiere starteten oder landeten im vergangenen Jahr in Friedrichshafen, wie der Flughafen bilanzierte. Das seien rund zehn Prozent mehr gewesen als 2024.

Auch der Flugbetrieb nahm demnach zu: Rund 30.000 Starts und Landungen bedeuten ein Plus von 9 Prozent. Dazu zählten neben Linien- und Charterflügen auch Sonderflüge etwa für Sportteams, Ambulanz- und Trainingsflüge sowie der Messeverkehr.

Flughafen wieder auf Wachstumskurs

Der Flughafen sieht sich damit wieder auf Wachstumskurs. Ordentlich geschwächelt hatte der Bodensee-Airport, nachdem die Lufthansa-Verbindung nach Frankfurt weggefallen war. Seit Januar 2026 ist die Bodenseeregion wieder besser an Großstädte angebunden. «Gespräche über einen Ersatz für die entfallene Verbindung laufen derzeit mit mehreren Airlines», teilte Geschäftsführer Detlef Schäfer mit.

Es starten wieder regelmäßige Flüge nach Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Zum Einsatz kommt nun eine 78-sitzige Maschine der deutschen Airline Avanti Air. Eine Anbindung an einen großen Umsteigeflughafen bleibe strategisch wichtig, so Schäfer weiter.

Ryanair kehrt wieder zurück

Für Reisende verspricht der Sommer eine größere Auswahl. Insgesamt stehen 15 Urlaubs- und Städtedestinationen in acht Ländern im Flugplan. Ab April kehre zudem Ryanair zurück – mit Flügen nach Mallorca und neu nach Alicante an der Costa Blanca, hieß es in der Mitteilung.

Ergänzt werde das Angebot durch kleinere Ziele wie Usedom, Elba und Korsika. In Griechenland gehe es direkt nach Kreta, Rhodos und Lefkas, in die Türkei bis zu fünfmal pro Woche nach Antalya. Geplant seien außerdem Sonderreisen, etwa nach Menorca und Apulien sowie im kommenden Winter nach Kuusamo in Finnland.