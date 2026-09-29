Angriff auf offener Straße

Mehrere Biker von anderer Gruppe attackiert

Rund 20 Motorradfahrer sind in Ulm im stockenden Verkehr unterwegs, als sie von einer gleich großen Gruppe angegriffen werden. Was bisher bekannt ist.

In Ulm ist es zu einem Angriff auf eine Gruppe von Motorradfahrern gekommen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
In Ulm ist es zu einem Angriff auf eine Gruppe von Motorradfahrern gekommen. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Nach Angaben der Polizei ist in Ulm eine Gruppe von Motorradfahrern angegriffen worden. Die rund 20 Biker seien am Samstag im stockenden Verkehr unterwegs gewesen, als etwa ebenso viele Angreifer auf sie zugerannt und sie auf offener Straße attackiert haben sollen. Danach sollen die Angreifer geflüchtet und mit Autos davongefahren sein, wie die Polizei mitteilte.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Mehrere Motorräder seien beschädigt worden. Verletzte gab es einem Polizeisprecher zufolge nicht. Nähere Angaben zu den beiden beteiligten Gruppen konnten die Beamten zunächst nicht machen.

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