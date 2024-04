Mehrere Diebstähle von Kraftstoff in Mittelhessen

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Innerhalb weniger Tage haben Diebe im Wetteraukreis in mehreren Fällen Dieselkraftstoff aus geparkten Fahrzeugen abgezapft. Wie die Polizei am Montag in Gießen mitteilte, verschwanden zwischen Freitag (12. April) und Samstag (13. April) auf einem Parkplatz in Bad Nauheim aus den Tanks zweier Lastwagen insgesamt fast 150 Liter Kraftstoff. Bereits etwa eine Woche vorher hatten Diesel-Diebe an einer Baustelle an der Kreisstraße 211 bei Kefenrod zugeschlagen.