Mehrere Hinweise nach «Aktenzeichen XY» – heiße Spur fehlt

Karlsruhe/Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Nach Ausstrahlung der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...Ungelöst», die sich am Mittwochabend auch zwei nicht aufgeklärten Verbrechen aus Baden-Württemberg widmete, sind bei den Ermittlern zwar einige Hinweise eingegangen. Eine heiße Spur ist nach Worten der Polizei bisher nicht dabei. In dem einem Fall geht es um einen Raubüberfall in Karlsruhe und in dem zweiten um einen Banküberfall in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis).

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Hinweise zum Fluchtfahrzeug in Karlsruhe

Zu dem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar seien bisher rund 40 Hinweise über das Hinweistelefon bei der Polizei in Karlsruhe gekommen, lediglich ein Anrufer habe sich im Fernsehstudio der Sendung selbst gemeldet. Bislang seien die Erkenntnisse wenig vielversprechend, sagte ein Sprecher.

Vor allem sei es bei den Anrufen um das mutmaßliche Fluchtfahrzeug gegangen, mit dem die Täter möglicherweise zum Tatort gefahren waren. Eine Kamera-Aufzeichnung in einer Straße in der Nähe des Tatortes hatte am Tattag und passend zur Uhrzeit ein Fahrzeug erfasst, dass erst in Richtung Tatort und dann später wieder in die andere Richtung unterwegs gewesen war. Die Unbekannten hatten bei dem Überfall im Juni 2024 Bargeld sowie unter anderem Schmuck und Goldmünzen im Wert von insgesamt mehreren Zehntausend Euro erbeutet.

Nur 13 Hinweise zum Banküberfall