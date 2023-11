Mehrere Millionen Euro Schaden nach Saunabrand

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Saunabrand in einem Hallenbad im Wiesbadener Stadtteil Kostheim hat einen geschätzten Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Die Folgen des am 17. Oktober ausgebrochenen Feuers, das am Saunaofen der Innensauna entstanden sein soll, erwiesen sich damit als deutlich schwerwiegender und weitreichender als erhofft, wie die Stadt Wiesbaden am Freitag mitteilte.