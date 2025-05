Mehrere Schulkinder bei Unfall verletzt

Sindelfingen (dpa/lsw) - Mehrere Grundschulkinder sind bei einem Unfall in Sindelfingen (Kreis Böblingen) leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge kamen fünf Kinder zur Untersuchung ins Krankenhaus, eines wurde ambulant versorgt. Am Mittag waren zwei Fahrzeuge, in denen Schulkinder saßen, zusammengestoßen. Details zum Hergang des Unfalls nannte die Polizei zunächst nicht.