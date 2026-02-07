Auffahrunfälle

Mehrere Schwerverletzte nach Unfall auf der Autobahn 7

Ein Senior touchiert mit seinem Auto die Betonleitplanke der Autobahn 7 - und kommt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Für weitere Autofahrer hat das Folgen.

Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in Krankenhäuser. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in Krankenhäuser. (Symbolbild)

Fuldabrück (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos auf der Autobahn 7 sind bei Fuldabrück drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Einen der beteiligten Fahrer befreiten Rettungskräfte aus dem Auto, wie die Polizei mitteilte. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen habe zunächst ein 73-Jähriger mit seinem Auto die Betonleitplanke touchiert, er sei auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Ein weiterer Autofahrer habe ihn mit seinem Wagen touchiert und sei auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. Ein dritter Autofahrer habe jedoch nicht rechtzeitig ausweichen können und sei dem 73-Jährigen aufgefahren. 

Der 73-Jährige wurde leicht verletzt, Fahrer und Beifahrer des dritten Autos wurden schwer verletzt. Die Autobahn war nach dem Unfall am Morgen zwischen der Anschlussstelle Guxhagen und dem Autobahndreieck Kassel-Süd für mehrere Stunden voll gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Senior stirbt bei Unfall in Melsungen – Fahrer flüchtet
Nordhessen

Senior stirbt bei Unfall in Melsungen – Fahrer flüchtet

In Melsungen will ein 76-Jähriger eine Straße überqueren und wird dabei von einem Auto erfasst. Der Senior stirbt. Und der Fahrer? Flüchtet. Ist er schon gefasst?

12.12.2025

Lkw kippt um – Zubringer in Autobahndreieck lange gesperrt
Autobahnunfall

Lkw kippt um – Zubringer in Autobahndreieck lange gesperrt

Ein 64-jähriger Lastwagenfahrer übersteht einen Unfall am Ohmtal-Autobahndreieck mit leichten Verletzungen. Ein Zubringer zur A49 muss stundenlang gesperrt bleiben.

22.11.2025

Auto prallt gegen Haus – Beifahrer stirbt nach Unfall
Metzingen

Auto prallt gegen Haus – Beifahrer stirbt nach Unfall

Ein 59-Jähriger verliert in Metzingen die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen prallt gegen die Fassade eines Hauses. Der 87 Jahre alter Beifahrer stirbt in einer Klinik.

10.10.2025

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Autobahn
Unfälle

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Autobahn

Mit einem Rettungshubschrauber und der Feuerwehr rücken Einsatzkräfte zu einem Unfall aus.

15.02.2025

Auto überschlägt sich auf der A3 - Fahrer schwer verletzt
Offenbacher Kreuz

Auto überschlägt sich auf der A3 - Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer möchte die Ausfahrt bekommen. Auf der fünfspurigen Autobahn fährt er nach rechts - es kommt zum Zusammenstoß.

04.11.2024