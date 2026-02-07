Mehrere Schwerverletzte nach Unfall auf der Autobahn 7
Ein Senior touchiert mit seinem Auto die Betonleitplanke der Autobahn 7 - und kommt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Für weitere Autofahrer hat das Folgen.
Fuldabrück (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos auf der Autobahn 7 sind bei Fuldabrück drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Einen der beteiligten Fahrer befreiten Rettungskräfte aus dem Auto, wie die Polizei mitteilte. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht.
Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen habe zunächst ein 73-Jähriger mit seinem Auto die Betonleitplanke touchiert, er sei auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Ein weiterer Autofahrer habe ihn mit seinem Wagen touchiert und sei auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. Ein dritter Autofahrer habe jedoch nicht rechtzeitig ausweichen können und sei dem 73-Jährigen aufgefahren.
Der 73-Jährige wurde leicht verletzt, Fahrer und Beifahrer des dritten Autos wurden schwer verletzt. Die Autobahn war nach dem Unfall am Morgen zwischen der Anschlussstelle Guxhagen und dem Autobahndreieck Kassel-Süd für mehrere Stunden voll gesperrt.