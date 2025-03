Mehrere Verletzte bei Angriff auf Fußballfans

Ronshausen (dpa) - Ein Bus mit Anhängern von Energie Cottbus ist bei einer Rast auf einem Autobahnparklatz an der A4 in Osthessen von gegnerischen Fans angegriffen worden. Neun Businsassen wurden bei dem Angriff am Samstagabend durch Schläge verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei mitteilte.