Alkoholisiert

Mehrere Verletzte bei Unfall in Ludwigsburg

Ein 27-Jähriger fährt alkoholisiert Auto. Er kommt in den Gegenverkehr. Dann kracht es.

Eines der Autos landet durch die Wucht des Aufpralls auf dem Dach. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Eines der Autos landet durch die Wucht des Aufpralls auf dem Dach. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite