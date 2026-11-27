Mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand im Ostalbkreis
In Schwäbisch Gmünd geht eine Doppelhaushälfte in Flammen auf. Die andere versucht die Feuerwehr zu retten.
Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Bei einem Wohnhausbrand in Schwäbisch Gmünd sind vier Menschen verletzt worden. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar - allerdings musste der Rettungsdienst alle vier versorgen, wie die Feuerwehr mitteilte.
Eine Doppelhaushälfte stand nach Angaben der Polizei in Flammen, auf die andere drohte das Feuer überzugreifen. Die Feuerwehr sprach von einem Vollbrand. Die Nachlöscharbeiten dauerten in der Nacht an.