Mehrheit für Windräder bei Bürgerentscheid in Eltville

Eltville (dpa/lhe) - Bei einem Bürgerentscheid in Eltville am Rhein hat sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, dass die Kleinstadt eigene Waldflächen für Windräder zur Verfügung stellen soll. Nach einer seit Wochen aufgeheizten Debatte stimmten am Sonntag nach vorläufigen Angaben der Kommune im Rheingau 57,4 Prozent (4233 Bürger) für diesen Schritt. 42,6 Prozent (3140 Bürger) votierten dagegen. Das nötige Quorum von mindestens 25 Prozent der insgesamt 13.589 Stimmberechtigten wurde somit überschritten. Diese Zahlenvorgabe sollte Zufallsergebnisse verhindern. 27 Stimmen waren ungültig.