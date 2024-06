Mehrheit in Hessen wünscht sich zusätzliche Fahrradwege

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Mehrheit in Hessen wünscht sich einer Umfrage zufolge zusätzliche Fahrradwege. Dies geht aus dem «Fahrrad-Monitor 2023» hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Befragt nach den dringlichsten Forderungen an die Politik nannten demnach 54 Prozent der Teilnehmer: «Mehr Radwege bauen». Rund 49 Prozent sprachen sich dafür aus, Radverkehr besser vom Autoverkehr zu trennen. Dass die Politik mehr Geld als bisher für Fahrradwege ausgeben sollte - diese Meinung äußerten 58 Prozent der Befragten.