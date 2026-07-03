Schneller mit der Bahn

«Meilenstein» für Bahn-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim

Die Planung kommt voran. Was das Projekt für Reisende und Anwohner bringen soll und warum jetzt der Bundestag gefragt ist.

Die Planung für die Bahn-Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim ist einen weiteren Schritt vorangekommen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Planung für die Bahn-Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim ist einen weiteren Schritt vorangekommen. (Symbolbild)

Berlin/Frankfurt/Mannheim (dpa) - Die Bahn hat nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums bei der geplanten Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim einen «wichtigen Meilenstein» erreicht. Das Ministerium reichte die Planungsunterlagen beim Bundestag ein. 

Das Ministerium rief die Abgeordneten dazu auf, neben der planerischen auch die finanzielle Zukunft des Projekts langfristig abzusichern. «Denn auch wenn die Sanierung des Netzes aktuell Priorität hat, dürfen wir darüber nicht den Neu- und Ausbau aus dem Auge verlieren, wenn wir den Mobilitätsbedürfnissen des Landes und der Menschen vor Ort auch in Zukunft gerecht werden wollen», sagte Verkehrs-Staatssekretär Ulrich Lange (CSU). 

Die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim soll nach Angaben der Deutschen Bahn die Reisezeit zwischen beiden Städten verkürzen und eine Lücke im Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Bahn schließen. Darüber hinaus soll die neue Strecke die Kommunen entlang der bestehenden Strecken vom Güterverkehr entlasten, da sich dieser in der Nacht auf die neuen Gleise entlang der Autobahn verlagern soll.

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