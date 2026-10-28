Meinungswandel: Frankfurt-Trainer Hütter wird zum Koch-Fan

Hamburg (dpa) - Über die eigene Leistung redete Robin Koch nicht. Das taten andere für den Kapitän von Eintracht Frankfurt nach dem 3:1-Erfolg im DFB-Pokal beim Bundesliga-Rivalen Hamburger SV. «Robin hat ein sensationelles Spiel wieder gemacht. Auf ihn ist eigentlich immer Verlass, und er hat den Laden da wieder zusammengehalten», sagte der einstige Fußball-Weltmeister Mario Götze über seinen Teamkollegen.

Selbst Trainer Adi Hütter ließ sich zu einem Lob für den Abwehrchef und Torschützen zum 1:0 bewegen. «Das ist der Robin, den wir alle sehen wollen in Frankfurt», sagte er.

Kochs Tiefpunkt beim 0:6 in Leipzig

16 Tage zuvor klangen die Worte des Österreichers ganz anders, als er nach dem 0:6-Desaster bei RB Leipzig in der Bundesliga auf Koch angesprochen war. Hütter hatte seinen Kapitän sogar schon in der Halbzeitpause aus dem Spiel genommen.

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«Ich habe Robin Koch erlöst, weil ich erwarte mir von einem Kapitän und Führungsspieler etwas anderes», hatte Hütter damals gesagt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Frankfurter bereits 16 Gegentore in fünf Bundesliga-Spielen kassiert.

Hütter: «Topspiel gemacht»

Drei Pflichtspiele später hat die Eintracht nur noch zwei weitere Treffer hinnehmen müssen - mit dem Abwehrchef Koch. Und die Äußerungen von Hütter klingen ganz anders. Was doch ein 1:0 gegen den 1. FC Köln, eine gute Leistung trotz des 0:1 bei Borussia Dortmund und nun der Zweitrunden-Sieg im DFB-Pokal bewirken können.

«Ich habe ihn schon speziell nach dem Köln-Spiel gelobt. Er hat auch in Dortmund eine sehr ordentliche Leistung gebracht und hat heute wieder ein Topspiel gemacht», sagte der Trainer. «Ich weiß, dass er einfach ein super Verteidiger ist, der absolut torgefährlich und ein Führungsspieler ist», sagte der 56-Jährige. «Und jetzt zeigt er es.»

Foto: Marcus Brandt/dpa Lobte seinen Kapitän diesmal: Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter.

Koch leitet Sieg ein