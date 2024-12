Melsungen geht als Spitzenreiter in die WM-Pause

Kassel (dpa) - Die MT Melsungen geht als Tabellenführer der Handball-Bundesliga in die Weltmeisterschaftspause. Nach dem 31:23 (16:11)-Heimsieg im Spitzenspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf stehen die Nordhessen bei 28:4 Punkten und können auch in den letzten Spielen des Jahres am Donnerstag und Freitag nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Hannover fiel mit 24:8 Zählern hinter die punktgleichen Teams der Füchse Berlin und des THW Kiel auf Rang vier zurück.