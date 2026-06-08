Melsungen holt Füchse-Meistermacher Siewert

Melsungen (dpa) - Berlins ehemaliger Meistermacher Jaron Siewert heuert im nächsten Jahr in der Handball-Bundesliga bei der MT Melsungen an. Der 32-Jährige, der nach seinem unfreiwilligen Aus bei den Füchsen einen zweiten Schlaganfall erlitten hatte, erhält bei den Nordhessen von der Saison 2027/28 an einen Vertrag als Chefcoach bis 2030. In der kommenden Spielzeit soll er bereits in beratender Funktion einsteigen, teilte Melsungen mit.

Siewert hatte die Berliner 2025 zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt, zuvor mit den Hauptstädtern die European League gewonnen. Nur wenige Monate nach der Meisterschaft hatten sich die Berliner im vergangenen Herbst dann nach einem öffentlich ausgetragenen Zerwürfnis mit Geschäftsführer Bob Hanning von Siewert und Sportdirektor Stefan Kretzschmar getrennt.

Parrondo will zu einem internationalen Topclub

Melsungen reagierte mit der Verpflichtung auf die Ankündigung von Trainer Roberto Garcia Parrondo. Der Spanier hatte im Februar seinem Arbeitgeber mitgeteilt, nach Ablauf seines Vertrages 2027 zu einem internationalen Topclub wechseln zu wollen. Mit dem Triumph in der European League holte Parrondo kürzlich den ersten Titel für Melsungen.

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Siewert hatte im März in einem Interview des Streamingdienstes Dyn

schwerwiegende gesundheitliche Probleme offenbart: «Zwei Monate nach meinem Rausschmiss habe ich einen Schlaganfall erlitten, und da bin ich wirklich am Boden angekommen. Da habe ich alles hinterfragt.»

Siewert geht's wieder «gut»

Für ihn war es bereits der zweite Schlaganfall nach seinem ersten im Jahr 2022. Die Mediziner machten offenbar ein Blutverdünnungsmittel verantwortlich, das Siewert nach dem ersten Schlaganfall verschrieben worden war. «Mir geht’s gut und ich kann es kaum erwarten, endlich wieder zu arbeiten», sagte er nun in einer MT-Mitteilung.