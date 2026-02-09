Handball-Bundesliga

Melsungen holt Kubaner Dariel Garcia

Melsungens Handball-Verantwortliche haben schon die neue Saison im Blick: Aus dem Baskenland kommt eine Verstärkung für die Abwehr, dafür muss Marti Soler gehen.

Erhält Verstärkung für die Abwehr: Melsungens Trainer Roberto Garcia Parrondo. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Melsungen (dpa) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den kubanischen Linksaußen Dariel Garcia für die neue Saison verpflichtet. Der 29-Jährige kommt im Sommer ablösefrei vom spanischen Erstligisten Bidasoa Irun und erhält einen Einjahresvertrag, teilte der Tabellen-Achtplatzierte mit. 

Melsungen hatte in der Vorsaison in der EHF European League gegen den baskischen Club gespielt. «Dariel ist uns damals aufgefallen», sagte MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo über den 1,96 Meter großen Spieler. «Er wird uns in der Abwehr weiterhelfen.» Die Verpflichtung Garcias bedeute zugleich, dass der auslaufende Vertrag von Marti Soler nicht verlängert werde.

