Melsungen holt Kubaner Dariel Garcia
Melsungens Handball-Verantwortliche haben schon die neue Saison im Blick: Aus dem Baskenland kommt eine Verstärkung für die Abwehr, dafür muss Marti Soler gehen.
Melsungen (dpa) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den kubanischen Linksaußen Dariel Garcia für die neue Saison verpflichtet. Der 29-Jährige kommt im Sommer ablösefrei vom spanischen Erstligisten Bidasoa Irun und erhält einen Einjahresvertrag, teilte der Tabellen-Achtplatzierte mit.
Melsungen hatte in der Vorsaison in der EHF European League gegen den baskischen Club gespielt. «Dariel ist uns damals aufgefallen», sagte MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo über den 1,96 Meter großen Spieler. «Er wird uns in der Abwehr weiterhelfen.» Die Verpflichtung Garcias bedeute zugleich, dass der auslaufende Vertrag von Marti Soler nicht verlängert werde.