Melsungen holt Spaniens Nationalspieler Daniel Dujshebaev
Melsungen gelingt wie Gummersbach ein Coup: Nach Alex kommt auch dessen Bruder Daniel Dujshebaev in die Handball-Bundesliga.
Melsungen (dpa) - Der MT Melsungen ist ein Transfer-Coup gelungen. Wie der Handball-Bundesligist mitteilte, wird Daniel Dujshebaev ab kommende Saison bei den Nordhessen spielen und ist nach Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla der zweite prominente Neuzugang. «Die MT hat einen spannenden Prozess angestoßen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt», sagte der 28-Jährige.
Der spanische Nationalspieler, der ablösefrei vom europäischen Top-Club Industria Kielce aus Polen kommt, erhält einen Vertrag bis Sommer 2029 und soll Melsungen im linken Rückraum verstärken. Er folgt damit seinem Bruder Alex in die Bundesliga, der zuvor einen Vertrag beim VfL Gummersbach unterschrieben hatte.
Lemke: «Er macht Nebenleute besser»
Bei Melsungen verspricht man sich viel vom international erfahrenen Rechtshänder. So lobte Co-Trainer Finn Lemke Dujshebaevs enorme Qualität im Angriff wie in der Deckung sowie dessen Antizipationsfähigkeit speziell in der Abwehr. Er besteche durch Timing und Stellungsspiel. «Er macht seine Nebenleute besser», sagte Lemke.
«Dani» Dujshebaev spielt fast seine ganze Profilaufbahn gemeinsam mit seinem Bruder in Kielce, wo beide von ihrem Vater und früheren Welthandballer Talant Dujshebaev, der auch neuer Coach der französischen Nationalmannschaft ist, trainiert werden. Mit Kielce wurde der 28-Jährige mehrfach Meister sowie Pokalsieger und stand zweimal im Finale der Champions League. Mit der spanischen Nationalmannschaft gewann er zweimal EM-Gold, holte einmal WM-Bronze und wurde Dritter bei Olympia in Paris.