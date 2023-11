Melsungens Handballer vorerst Tabellenführer

Eisenach (dpa) - Die MT Melsungen hat zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Hessen setzten sich am Freitag bei Aufsteiger ThSV Eisenach 27:24 (13:9) durch und schoben sich mit 22:6 Punkten an die Spitze. Champions-League-Sieger SC Magdeburg sowie die Füchse Berlin haben jeweils 21:3 Punkte und können am Wochenende wieder an den Melsungern vorbeiziehen.