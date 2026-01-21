Mensch von Lastwagen erfasst und getötet
Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Ravensburg wird ein Fußgänger oder eine Fußgängerin von einem Laster erfasst und stirbt. Was bisher bekannt ist.
Weingarten (dpa/lsw) - Ein Mensch ist beim Überqueren einer Straße in Weingarten (Kreis Ravensburg) von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah der Lkw-Fahrer den Fußgänger oder die Fußgängerin - vermutlich beim Abbiegen. Zur Identität des Opfers machten die Beamten zunächst keine Angaben.
Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt