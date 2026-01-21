Bild
Unfälle

Mensch von Lastwagen erfasst und getötet

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Ravensburg wird ein Fußgänger oder eine Fußgängerin von einem Laster erfasst und stirbt. Was bisher bekannt ist.

Zur Identität der tödlich verunglückten Person machte die Polizei zunächst keine Angaben. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Zur Identität der tödlich verunglückten Person machte die Polizei zunächst keine Angaben. (Symbolbild)

Weingarten (dpa/lsw) - Ein Mensch ist beim Überqueren einer Straße in Weingarten (Kreis Ravensburg) von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah der Lkw-Fahrer den Fußgänger oder die Fußgängerin - vermutlich beim Abbiegen. Zur Identität des Opfers machten die Beamten zunächst keine Angaben.

Impressum

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt

