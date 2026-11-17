Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg sind die Menschen mit ihrem Leben im Schnitt weniger zufrieden als im Vorjahr. Bei der subjektiven Lebenszufriedenheit kommt das Land auf 7,02 Punkte, wie aus dem SKL Glücksatlas 2026 hervorgeht. Das sind 0,07 Punkte weniger als im Vorjahr. Damit liegt Baden-Württemberg zwar immer noch über dem bundesweiten Mittelwert, der Abstand hat sich jedoch weiter verkleinert. Gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt teilt sich Baden-Württemberg im Glücksranking Platz drei.

Auch bundesweit sank die Lebenszufriedenheit leicht - um 0,09 Punkte auf 7,00. Die Skala reicht von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (völlig zufrieden). Grund für den Rückgang sind demnach hohe Lebenshaltungskosten und wirtschaftliche Unsicherheit, insbesondere bei jungen Menschen und Familien.

Je jünger, desto zufriedener

In Baden-Württemberg sind die Menschen regional in Württemberg-Süd am zufriedensten, Nordbaden bleibt Schlusslicht. Im Fünfjahresvergleich liegt Südbaden vorn, hieß es. Auch bei den Geschlechtern lassen sich Unterschiede erkennen: Frauen sind demnach mit 7,05 Punkten zufriedener als Männer. Mit 6,99 Punkten sind Letztere sogar unzufriedener als der Durchschnitt aller Menschen in Deutschland.

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Was die Studie auch zeigt: Je älter die Menschen, desto unzufriedener sind sie der Umfrage zufolge mit ihrem Leben. So kommen die 16- bis 29-Jährigen auf einen Wert von 7,37 (bundesweit sind es 7,31), die 30- bis 59-Jährigen auf 7,08 (bundesweit ebenfalls 7,08) und die Menschen, die mindestens 60 Jahre alt sind, kommen auf 6,91 (beziehungsweise bundesweit 6,76) Punkte. Sowohl der Wert der Familien (7,33) als auch jener der Berufstätigen in Baden-Württemberg (7,26) liegt jeweils über dem Bundesdurchschnitt (7,19 und 7,18).

Südwesten bei objektiven Lebensbedingungen auf Platz eins

Mit Blick auf die objektiven Lebensbedingungen liegt Baden-Württemberg im gesamtdeutschen Vergleich sogar auf Platz eins. Gründe dafür sind etwa der durchschnittlich hohe Wohlstand, die bundesweit höchste Lebenserwartung sowie die geringe Kriminalität. Da die Abstände im Mittelfeld jedoch sehr gering sind, sei dieser Spitzenplatz mit Vorsicht zu interpretieren, hieß es.