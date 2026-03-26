Vermisstenfall?

Menschliche Knochen in Gebüsch gefunden: Spur zu altem Fall?

Passanten entdecken Knochen nahe einer Klinik. Die Polizei prüft, ob ein Vermisstenfall nach zwei Jahren endlich aufgeklärt werden kann. Können die Überreste zur Aufklärung beitragen?

Die Überreste wurden in einem dicht bewachsenen, von außen kaum einsehbaren Gebüsch gefunden. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Überreste wurden in einem dicht bewachsenen, von außen kaum einsehbaren Gebüsch gefunden. (Symbolbild)

Langen (dpa/lhe) - In Langen (Landkreis Offenbach) haben Passanten mehrere Knochen in der Nähe eines Klinikums gefunden. Sie entdeckten die Überreste am Mittwochabend in einem dicht bewachsenen, von außen kaum einsehbaren Gebüsch, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um menschliche Knochen handle. Aufgrund des Zustands der Überreste werde ein länger zurückliegendes Geschehen angenommen. Ein möglicher Zusammenhang mit einem zwei Jahre alten Vermisstenfall werde geprüft, so der Sprecher. Die Knochen sollen nun rechtsmedizinisch untersucht werden, um unter anderem DNA-Spuren mit dem Vermisstenfall abzugleichen. Die Ermittlungen dauern an.

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