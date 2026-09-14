Plötzlicher Antriebsverlust

Mercedes-Benz ruft weltweit über 23.000 Autos zurück

Bei bestimmten SUVs der Baureihe GLE könne plötzlich der Antrieb versagen. Dadurch steige die Unfallgefahr.

Bei den zwischen August 2022 und September 2025 produzierten Diesel- und Hybridautos ist ein Schutzblech falsch verbaut. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei den zwischen August 2022 und September 2025 produzierten Diesel- und Hybridautos ist ein Schutzblech falsch verbaut. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Mercedes-Benz ruft weltweit 23.606 Fahrzeuge der GLE-Baureihe 167 zurück, darunter 6.772 in Deutschland. Bei den zwischen August 2022 und September 2025 produzierten Diesel- und Hybridautos sei ein Schutzblech falsch verbaut, wie aus der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) und dem europäischen Rückrufportal Safety Gate hervorgeht. 

Dadurch könnte die Kraftstoffleitung beschädigt worden sein und Kraftstoff austreten. Die Autos könnten plötzlich ihre Antriebskraft verlieren, also nicht mehr beschleunigen, was die Unfallgefahr steigere.

Mercedes-Benz teilte mit, als Abhilfe würden über die hauseigene Serviceorganisation bei den betroffenen Fahrzeugen das Abschirmblech sowie die Kraftstoffleitung überprüft und nachgearbeitet. Der vorgesehene Werkstattaufenthalt dauere etwa eine Stunde.

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