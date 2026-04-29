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Mercedes-Benz: Verträge zum Athlon-Verkauf unterzeichnet

Mercedes will sich von seiner Leasingtochter Athlon trennen. Nun wird bekannt, dass entsprechende Verträge bereits unterschrieben worden. Zum Kaufpreis schweigt der Autobauer.

Mercedes-Benz: Verträge zum Verkauf der Leasingtochter Athlon unterzeichnet. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mercedes-Benz: Verträge zum Verkauf der Leasingtochter Athlon unterzeichnet. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat eigenen Angaben zufolge im April die Verträge mit der französischen Bank BNP Paribas zum Verkauf seiner Leasingtochter Athlon unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt des Erhalts sämtlicher erforderlicher behördlicher Genehmigungen und werde für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet, hieß es im Zwischenbericht zum ersten Quartal des Stuttgarter Dax-Konzerns. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen auf Anfrage keine Angaben.

2016 von Rabobank erworben

Mercedes hatte Athlon 2016 von der niederländischen Rabobank für 1,1 Milliarden Euro erworben und wollte die Firma in das eigene Fuhrparkmanagement integrieren. BNP Paribas hat mit dem Anbieter Arval bereits ein Standbein in dem Geschäft.

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Athlon bietet ein sogenanntes Full-Service-Leasing für Gewerbetreibende an. Alle benötigten Dienstleistungen rund um das Leasing wie das Management von Tankkarten, Reparatur, Schäden und Service sind dabei in einem Paket und in einer Rate enthalten. Athlon übernimmt dabei die Koordination und Abwicklung der verschiedenen Leasingbestandteile.

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