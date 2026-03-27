Politik

Merz: Ehegattensplitting behindert Arbeit von Frauen nicht

Ehegattensplitting abschaffen? Merz widerspricht in dem Punkt SPD-Chef Klingbeil. Der Kanzler sieht andere Baustellen, etwa bei der Kranken- und Rentenversicherung.

Merz sieht das Ehegattensplitting nicht als Problem. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Merz sieht das Ehegattensplitting nicht als Problem.

Frankfurt/Main (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht das Ehegattensplitting nicht als Hindernis für die Erwerbstätigkeit von Frauen. «Ich bin von dieser Behauptung nicht überzeugt, dass das Ehegattensplitting die Beschäftigung von Frauen behindert», sagte er beim «FAZ»-Kongress in Frankfurt. «Die Ehe ist eine Erwerbs- und Unterhaltsgemeinschaft. Und in einer Ehe muss steuerlich das Einkommen gemeinsam behandelt werden, nicht getrennt.»

Ein Großteil der Frauen entscheide sich so, wie sie das wollen. «Und nicht, weil das Steuerrecht ihnen das sozusagen auferlegt und sie in eine Teilzeitfalle hineintappen», sagte Merz. Laut Merz muss die direkte Belastung mit Steuern und Sozialversicherungsabgaben reduziert werden. Das sei für Familien wichtig.

Krankenversicherung als «schwierigste Reform»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Vorschlag, das Ehegattensplitting für künftige Ehen abzuschaffen, kam von SPD-Chef Lars Klingbeil. Er sieht im Ehegattensplitting einen steuerlichen Fehlanreiz, der Arbeit für verheiratete Frauen oft weniger lohnenswert macht. Der Vorteil beim Steuersplitting ist momentan umso größer, je größer der Unterschied zwischen den Einkünften der Partner ist.

Auf die Frage, welche Reformmaßnahme ihm am wichtigsten sei, sagte Merz: «Die schwierigste wird die Krankenversicherung. Die wichtigste wird die Rentenversicherung.» Bei der Krankenversicherung erwarte er den größten Widerstand, nicht nur bei der SPD. «Das Thema ist hochgradig vermintes Gelände von Lobbygruppen. Da ist jeder mindestens Teil einer Gruppe.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Merz: Soli spätestens in vier Jahren abschaffen
Steuern

Merz: Soli spätestens in vier Jahren abschaffen

Mit der SPD ist vereinbart: Der Soli bleibt. Doch sobald die schwarz-rote Legislatur vorbei ist, will Kanzler Merz das Thema wieder aufrollen.

06.06.2025

Steuer

Ehegattensplitting: Lindner schließt Abschaffung aus

Lars Klingbeil bringt eine Teil-Abschaffung des Ehegattensplittings ins Spiel. Dafür bekommt er Unterstützung aus den eigenen Reihen - der Finanzminister hält aber klar dagegen.

15.07.2023

Steuern

Scholz relativiert Klingbeil-Vorstoß zum Ehegattensplitting

Die Debatte über Kürzungen beim Elterngeld nutzt SPD-Chef Lars Klingbeil, um eine alte Idee hervorzuholen. Nicht nur in der Koalition sorgt das für Diskussionen.

13.07.2023

Steuern

SPD verteidigt Vorstoß gegen das Ehegattensplitting

Heizungsgesetz, Deckelung des Elterngelds und nun die Abschaffung des Ehegattensplittings: Der Streit in der Koalition findet kein Ende. Trotzdem hält die SPD am Vorschlag ihres Parteichefs fest.

11.07.2023

Soziales

SPD will Ehegattensplitting abschaffen - FDP läuft Sturm

Das politische Sommerloch ist noch gar nicht richtig da - doch die Ampel scheint schon Themen zu sammeln, um es zu füllen.

10.07.2023