Beratungen über Wahlausgang

Merz gibt FDP verloren - «wird keine Rolle mehr spielen»

Die FDP war einmal der Lieblingskoalitionspartner der CDU. Doch nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg erklärt CDU-Chef Merz die Liberalen für politisch tot. Und das hat einen bestimmten Grund.

Für die FDP sieht Kanzler Merz schwarz. Foto: Michael Kappeler/dpa
Berlin (dpa) - Das FDP-Debakel bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat aus Sicht von CDU-Chef Friedrich Merz das Schicksal der Liberalen bundesweit besiegelt. «Die FDP ist nun seit gestern endgültig sozusagen von der politischen Bühne in Deutschland verschwunden. Sie wird keine Rolle mehr spielen», sagte Merz in Berlin nach Beratungen der Führungsgremien der CDU. 

Die FDP war in Baden-Württemberg auf 4,4 Prozent der Zweitstimmen gekommen und damit aus dem Landtag geflogen. Vier Prozent seien mindestens ein Prozent zu wenig für die FDP, aber vier Prozent zu wenig für die CDU, sagte Merz. «Und deswegen möchte ich auch gerne alle Wählerinnen und Wähler der FDP auffordern, jetzt die CDU in Rheinland-Pfalz zu wählen, damit es einen entsprechenden Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten geben kann.» 

In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt.

