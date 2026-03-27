Politik

Merz: Kohlekraftwerke möglicherweise länger am Netz

Angesichts von steigenden Energiepreisen hält der Bundeskanzler eine längere Laufzeit der Kohlekraftwerke für denkbar. An «unrealistischen» Ausstiegsplänen möchte er nicht festhalten.

Merz sieht die längere Laufzeit von Kohlekraftwerken als Option. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Merz sieht die längere Laufzeit von Kohlekraftwerken als Option.

Frankfurt/Main (dpa) - Nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) könnten Kohlekraftwerke länger laufen als geplant. «Wir müssen jetzt schnell in den Bau von Gaskraftwerken kommen», sagte er beim «F.A.Z.-Kongress 2026» in Frankfurt. «Und wir werden möglicherweise, wenn die Energiekrise sich fortsetzen sollte und tatsächlich eine Mangellage eintritt, wir werden möglicherweise sogar laufende Kohlekraftwerke länger am Netz lassen müssen.»

Man müsse Deutschland mit Strom versorgen, sagte er. «Ich bin nicht bereit, den Kern unserer Industrie aufs Spiel zu setzen, nur weil wir da Ausstiegspläne beschlossen haben, die unrealistisch sind.» Aus der Kohleverstromung will Deutschland eigentlich schrittweise bis 2038 aussteigen.

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