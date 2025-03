Merz wirbt für milliardenschweres Finanzpaket

Frankfurt/Main (dpa) - CDU-Chef Friedrich Merz hat erneut für das historische Paket mit Milliardenschulden für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz geworben. Man müsse angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Außen- und Sicherheitspolitik schnell handeln, sagte der mutmaßliche nächste Bundeskanzler in Frankfurt. Merz bezog sich auf den andauernden Krieg in der Ukraine und das aktuelle Vorgehen der US-Regierung.