Bild
Wahlkampf

Merz: Emanzipation Europas von den USA nötig

Bundeskanzler Merz fordert ein selbstbewusstes Europa – und spricht Klartext zur Rolle der USA. Gemeinsam mit dem CDU-Spitzenkandidaten Hagel beschwört er ein starkes Deutschland.

Um den Wahlkampf von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel zu unterstützen, kam Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in den Südwesten. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Um den Wahlkampf von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel zu unterstützen, kam Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in den Südwesten. (Archivbild)

Heddesheim (dpa/lsw) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Europa dazu aufgerufen, sich von den USA zu emanzipieren und nicht unnötig klein zu machen. Man erlebe, dass sich die USA von einer regelbasierten Politik zu einer machtzentrierten Politik abwenden, sagte er bei einem Wahlkampfauftritt in Heddesheim bei Mannheim.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Aber wir dürfen dann doch nicht den Kopf in den Sand stecken und versuchen, in irgendeiner Nische zu überleben», sagte der Kanzler bei der Veranstaltung mit dem baden-württembergischen CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel. «Diese Rechnung geht nicht auf.» Um respektiert zu werden, müsse Deutschland lernen, seine Interessen auch wahrzunehmen. 

In Deutschland selbst werde man wieder lernen müssen, mehr und länger zu arbeiten, sagte Merz. Man müsse die industrielle Basis erhalten, sonst seien die anstehenden Probleme nicht zu lösen. Man kämpfe in vielerlei Hinsicht um die Zukunft dieses Landes, außenpolitisch wie innenpolitisch. «Wir trauen uns die Lösung der Probleme zu, weil die Lösung dieser Probleme auch in unserer Hand liegt.»

Hagel beschwor für den Südwesten die Bedeutung der Bildungspolitik und von Baden-Württemberg als Technologie-Standort. Seine Regierung werde ein letztes verbindliches kostenloses Kindergartenjahr einführen, sagte er. Auch wolle man eine verbindliche Grundschulempfehlung - nicht nur für Gymnasien, sondern auch für Real- und Hauptschulen. «Wir haben die Rohstoffe nicht im Boden. Unsere Rohstoffe sind in den Köpfen der Menschen.»

Auch habe man viel zu lange im Land immer nur nach denen geschaut, die immer nur schimpfen, sagte der Spitzenkandidat vor der ausgebuchten Halle mit rund 800 Gästen. «Es wird Zeit, dass wieder Politik gemacht wird für die fleißigen Menschen in der Mitte.» 

Direkt nach dem Auftritt in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) wollten sich Merz und Hagel auf den Weg nach Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) machen, wo sie in einer Sporthalle ebenfalls vor Publikum sprechen wollten. Dort wurden rund 1.300 Gäste erwartet.

Kurz vor der Landtagswahl am 8. März wird Merz nochmals im Südwesten erwartet, um Hagel im Kampf um das Amt des Ministerpräsidenten den Rücken zu stärken. Hagel will den amtierenden grünen Regierungschef Winfried Kretschmann beerben, der nicht mehr antritt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Das macht Bundeskanzler Merz am Freitag in Baden-Württemberg
Hoher Besuch

Das macht Bundeskanzler Merz am Freitag in Baden-Württemberg

Vor wenigen Tagen war er noch in Indien, nun kommt Bundeskanzler Friedrich Merz nach Baden-Württemberg. Es ist wohl nicht seine letzte Visite im Landtagswahlkampf.

16.01.2026

Warum Friedrich Merz für seinen Kanzlerbesuch bewusst Heddesheim gewählt hat
Landtagswahl

Warum Friedrich Merz für seinen Kanzlerbesuch bewusst Heddesheim gewählt hat

Im November 2024 besuchte Olaf Scholz Freudenberg in Weinheim, jetzt kommt Friedrich Merz nach Heddesheim. CDU-Kandidat Dr. Bastian Schneider bereitet sich schon seit Monaten auf den Besuch vor.

09.01.2026

CDU-Landeschef erwartet von Merz «Klartext» zu Verbrennern
Verkehr und Klima

CDU-Landeschef erwartet von Merz «Klartext» zu Verbrennern

Auf europäischen Straßen sollen immer mehr Elektroautos rollen. Ein wichtiges Zieldatum ist dabei das Jahr 2035. Nun mehren sich die Stimmen aus der Union, die das Verbrenner-Aus in Frage stellen.

09.09.2025

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl
Baden-Württemberg

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Die Christdemokraten im Südwesten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU
Landesparteitag

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU

Die Christdemokraten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025